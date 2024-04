Stellantis: Urso, prossima settimana incontro a Torino, su Mirafiori dia risposte chiare

MeteoWeb

Roma, 3 apr. – (Adnkronos) – Oggi al tavolo su Mirafiori “è emersa una condivisione del sistema piemontese. Ma quello stabilimento deve produrre almeno 200 mila autovetture” un livello che “in una logica nazionale” permetterebbe di raggiungere “l’obiettivo di un milione di veicoli realizzati in Itala”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori, aggiungendo che “ci rivedremo la prossima settimana a Torino, dove è nata l’automobile italiana”.

In ogni caso – ha spiegato – “è necessario che l’azienda chiarisca con quali modelli, quale produzione e di conseguenza con quali livelli occupazionali si possa raggiungere questo obiettivo”. “Siamo all’inizio del percorso, che però dobbiamo percorrere in breve tempo: abbiamo necessità di risposte chiare sulla base delle quali poi realizzare un piano nazionale sull’automotive che consenta la salvaguardia della filiera e dell’indotto che e’ il gioiello del made in Italy”.

