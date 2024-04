“Uccidete tutti”, Isis minaccia attacchi contro stadi Champions League

MeteoWeb

Il Cairo, 9 apr. (Adnkronos) – Il sedicente Stato Islamico, dopo l’attentato a Mosca, ha minacciato di lanciare un attacco contro i quattro stadi in cui da stasera si disputeranno i quarti di finale di Champions League. Al-Azaim, uno degli organi di propaganda dell’Isis, ha confermato queste intenzioni pubblicando l’immagine dei quattro stadi in cui si disputeranno le partite di andata – il Parco dei Principi di Parigi, il Santiago Bernabeu di Madrid, il Metropolitan sempre di Madrid e l’Emirates di Londra – accompagnata dalla didascalia “Uccideteli tutti”.

La nuova minaccia segue quella recente diffusa da un altro media riconducile all’Isis, Sarh al-Khilafah, in cui si annunciava un attacco all’Allianz Arena di Monaco contro i tifosi che avrebbero assistito a Bayern Monacco-Borussia Dortmund.

Le misure di sicurezza sono state “notevolmente” rafforzate a Parigi di fronte alla minaccia del sedicente Stato islamico di colpire gli stadi dove da stasera si disputeranno i quarti di finale di Champions League. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, in vista della partita di domani sera tra Psg e Barcellona al Parco dei Principi. “Il capo della polizia, con il quale ho parlato questa mattina, ha notevolmente rafforzato i mezzi di sicurezza”, ha dichiarato il ministro, riferendosi ad una “chiara minaccia evocata pubblicamente dallo Stato islamico”.

Il ministero dell’Interno spagnolo ha annunciato dal canto suo che sono stati attivati “tutti i sistemi di allarme rapido e di protezione” di fronte alla minaccia del sedicente Stato islamico. Fonti hanno precisato che sia il governo che le forze di sicurezza hanno adottato “tutte le iniziative utili” per garantire la sicurezza dei tifosi e della cittadinanza “che potranno svolgere con tranquillità le loro attività quotidiane”, ricordando che “la Spagna è uno dei paesi più sicuri al mondo”.

Sono oltre 2mila gli agenti schierati per garantire la sicurezza degli eventi dopo che l’Isis ha minacciato di compiere attacchi terroristici durante le partite d’andata dei quarti di finale che si svolgeranno al Santiago Bernabeu e al Civitas Metropolitan di Madrid, all’Emirates di Londra e al Parco dei Principi di Parigi. In Spagna al momento l’allerta antiterrorismo è a livello 4 su 5.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.