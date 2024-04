Ucraina: 14 morti a Chernihiv, Kuleba, ‘serve difesa aerea, partner hanno mezzi necessari’

MeteoWeb

Kiev, 17 apr. (Adnkronos) – La mancanza di forniture per la difesa aerea da parte dei suoi partner sta provocando la morte di persone innocenti. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, dopo l’attacco missilistico russo su Chernihiv che ha ucciso almeno 14 persone. “Tre giorni fa in Medio Oriente abbiamo visto in cosa consista una protezione affidabile delle vite umane dai missili – ha detto Kuleba, riecheggiando quanto detto ieri anche da Volodymyr Zelensky – I partner dell’Ucraina hanno i mezzi necessari per aiutarci a salvare vite ucraine con lo stesso livello di efficienza”.

“Queste persone innocenti non sarebbero state uccise o ferite se l’Ucraina avesse avuto sufficienti capacità di difesa aerea”, ha detto Kuleba. Che ha poi detto di essere grato alla Germania per aver deciso il 13 aprile di inviare l’Ucraina un altro sistema Patriot, sollecitando “gli altri partner a seguire l’esempio durante gli incontri con gli alleati del G7 in Italia questa settimana”.

