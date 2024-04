Ucraina: forum su ricostruzione il 17 aprile a Washington

MeteoWeb

Washington, 13 apr. (Adnkronos) – Il prossimo 17 aprile, presso la Camera di commercio di Washington, si terrà una conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano che ha organizzato l’evento insieme all’Usaid e al Dipartimento del commercio.

”Il Forum riunirà esponenti leader del mondo degli affari, del governo e della politica per esplorare il modo migliore per aiutare l?Ucraina a riprendersi e a ricostruire mentre il Paese stabilizza la sua economia e getta le basi per la ripresa e la modernizzazione”, afferma il documento.

