Ucraina: sale a 5 il bilancio delle vittime dell’attacco russo a Mykolaiv

Kiev, 12 apr. (Adnkronos) – E’ salito a 5 morti il bilancio delle vittime dell’attacco a Mykolaiv di ieri. Un uomo di 37 anni che era stato ricoverato in ospedale per le ferite è deceduto nella notte, ha riferito il governatore dell’oblast Vitali Kim, secondo cui le forze russe hanno utilizzato un missile balistico per attaccare la città.

L’attacco ha danneggiato edifici residenziali, strutture industriali e automobili. Il sindaco Oleksandr Senkevych ha detto a un giornalista del Kyiv Independent che l’attacco aveva preso di mira un vecchio impianto industriale.

