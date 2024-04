MeteoWeb

Washington, 8 apr. (Adnkronos) – I fenicotteri si sono radunati insieme in mezzo allo stagno e così hanno fatto anche i pinguini per proteggersi. Lo ha raccontato alla Cnn un membro dello staff dello zoo di Dallas, dopo aver osservato il comportamento degli animali al passaggio dell’eclissi solare totale che si è avuta in Texas.

