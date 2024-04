Usa: sparatoria a Philadelphia, 3 feriti e 5 arrestati

MeteoWeb

Washington, 11 apr. (Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite e cinque arrestate, quattro delle quali minorenni, dopo una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in un parco di Philadelphia durante l’Eid al-Fitr, la celebrazione religiosa islamica che segna la fine del mese sacro del Ramadan, alla quale partecipavano famiglie e bambini. La sparatoria è avvenuta intorno alle 14,30 in Clara Muhammad Square, dove si erano radunate circa 1.000 persone, ha riferito il commissario di polizia di Philadelphia Kevin Bethel durante una conferenza stampa.

Una donna ha raccontato a una stazione televisiva locale che famiglie, bambini e anziani erano presenti alla celebrazione. Erano state allestite sedie a sdraio, tavoli da picnic e giocattoli e le famiglie vi avevano partecipato vestite con i loro abiti festivi. I bambini correvano nel parco giochi mentre i genitori chiacchieravano con gli amici. Poi è arrivato il rumore degli spari, che ha provocato panico e caos diffusi, mentre le persone si abbassavano per evitare i proiettili e le famiglie si precipitavano a prendere i loro cari e scappare.

Due gruppi che si trovavano nel parco hanno iniziato a scambiarsi colpi di arma da fuoco, ma la polizia non crede che la sparatoria fosse collegata alla celebrazione religiosa, ha detto il commissario. Gli agenti hanno fermato tre uomini e una donna sospettati che stavano correndo e hanno recuperato quattro armi, ha detto Bethel. Di questi quattro sospettati, tre erano minorenni, ha detto il commissario. Un altro agente ha affrontato un sospettato di 15 anni, sparando e colpendo l’adolescente alla spalla e alla gamba, e gli ha recuperato un’arma, ha detto il commissario. Il sospetto è stato poi trasferito in ospedale.

Una persona è stata portata in ospedale con una ferita da arma da fuoco allo stomaco, ha detto Bethel, e un giovane è andato in ospedale con una ferita da arma da fuoco alla mano. Entrambi sono in condizioni stabili. La sparatoria ha scosso la comunità musulmana circostante, i cui membri hanno detto alla Cnn di essere scoraggiati dal fatto che la celebrazione di uno dei giorni più sacri si sia conclusa con la violenza.

