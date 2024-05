Balneari: Calenda, ‘idiozia abbindolare con illusione proroga’

MeteoWeb

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Quella di uno stop alla Bolkestein per i balneari “è un’idiozia”, ed è stato un errore “lasciarsi abbindolare dall’idea di una proroga. I concessionari devono avere l’intelligenza di capire che il ‘no alle gare’ non funziona”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo alla Confesercenti. Per l’ex ministro, inoltre, sulle spiagge vengono pagati “canoni ridicoli e inaccettabili, la situazione va rimessa in ordine”.

