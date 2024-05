Bergamo, scontro frontale tra auto: morta bambina di 8 anni

MeteoWeb

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – Uno scontro frontale alle 23 di ieri tra due auto a Clusone sulla ex strada statale 671 ha causato la morte di una bambina di 8 anni. Sull’incidente i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica ancora non chiara. Lo schianto è avvenuto tra una Seat con a bordo una nonna e due nipoti e una Bmw con a bordo una coppia, un uomo del ’76 e una donna del ’64. Le persone coinvolte ferite sono state portate in ospedale.

