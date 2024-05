Calcio: Boateng dopo la Salernitana firma per il club austriaco Lask

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Il difensore tedesco, vincitore della Coppa del Mondo. Jérôme Boateng dopo la Salernitana, retrocessa in Serie B, ha firmato un contratto con il club austriaco del Linzer Ask, ha reso noto il club austriaco. Boateng, 35 anni, ha firmato un contratto biennale fino al 2026 con il Lask, che “è terzo nella Bundesliga austriaca. “È assolutamente sorprendente e incredibile che siamo riusciti a portare al Lask un giocatore eccezionale così ricercato a livello internazionale come Jérôme Boateng”, ha detto il direttore del club Siegmund Gruber.

Il difensore centrale Boateng è arrivato alla Salernitana a gennaio dopo diversi mesi di scadenza di contratto dopo un periodo di due anni con l’Olympique Lione, squadra della Ligue 1. Il campione della Coppa del Mondo 2014 aveva trascorso un decennio al Bayern Monaco vincendo trofei tra cui il triplete del 2013 e del 2020. Lask e Boateng hanno detto che aveva concordato un grosso taglio di stipendio per unirsi a loro. “Ho ricevuto diverse offerte, ma ho preso una decisione consapevole a favore del Lask perché ero completamente convinto del percorso sportivo, dell’idea e della visione del club. Per me questo è molto più importante del fattore finanziario”, ha detto Boateng.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.