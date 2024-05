Calcio: Cagliari, Ranieri lascia il club dopo la salvezza, ‘sempre grati’**

MeteoWeb

Cagliari, 21 mag. (Adnkronos) – Claudio Ranieri lascia il Cagliari. Il tecnico dopo aver raggiunto la salvezza ha deciso con il club di lasciare. “Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il Club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell?obiettivo finale. Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell?ultimo anno e mezzo ha compiuto l?ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato. Cagliari è e sarà sempre la tua casa. Per sempre grati, Mister”, l’annuncio del club sardo.

