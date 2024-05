Calcio: Serie A, Atalanta-Torino 3-0, nerazzurri quarti e niente Champions per la Roma

MeteoWeb

Bergamo, 26 mag. (Adnkronos) – L’inarrestabile Atalanta, dopo il successo in Europa League, festeggia al meglio in casa contro il Torino, cala il tris, vince 3-0, e si regala il momentaneo quarto posto in Serie A con 69 punti, superando il Bologna fermo a 68 e quinto, d portandosi a -2 dalla Juve terza, con il recupero da giocare con la Fiorentina il prossimo 2 giugno, a campionato terminato. Il successo della squadra di Gasperini fa sfumare la possibilità di mandare sei squadre italiane in Champions League con la Roma che perde l’occasione e dovrà accontentarsi dell’Europa League. Il Torino resta nono con 53 punti al pari del Napoli che non è andato oltre lo 0-0 in casa con il Lecce e con la squadra di Juric che può ancora sperare di andare in Conference League se la Fiorentina la vincerà nella finale del 29 maggio.

Dopo un inizio in cui i granata hanno fatto la partita con Zapata e Ilic a rendersi pericolosi, ma poi l’Atalanta sale di intensità diventa padrona del campo e va due volte a segno. Il primo gol arriva al 26′ con De Keteleare che serve in area Scamacca, il quale si gira sul destro e conclude in rete a fil di palo. Poi al 43esimo ancora De Keteleare a innescare questa volta Pasalic che conclude centralmente: Gemello si fa sfuggire il pallone e arriva Lookman che deve solo spingere in porta per il 2-0.

Ad inizio ripresa il Toro prova a reagire con Pellegri ma l’Atalanta non molla e al 52′ va ancora a segno con Scamacca, ma viene annullato perché De Keteleare non era riuscito a tenere il pallone in campo. Al 66′ ancora nerazzurri in rete con Lookman ma anche questa rete viene annullata per un fallo su Ilic di Scamacca in area. Il tris dell’Atalanta arriva poco dopo: al 71 rigore per i nerazzurri per un fallo su Lookman. Sul dischetto va Pasalic che batte Gemello per il 3-0. Il Torino non riesce a reagire e la squadra di Gasperini affonda e al 76′ arriva il terzo gol annullato ancora a Lookman questa volta per fuorigioco. Ultimo sussulto granata al 90′ ma arriva una grande parata di Rossi su Ilic.

