Camorra: Carfagna, ‘per don Patriciello solo sostegno e riconoscenza’

MeteoWeb

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – ?Tutta la mia vicinanza a don Maurizio Patriciello, un campione della legalità e della resistenza alla camorra che merita solo sostegno e riconoscenza per l?impegno quotidiano che mette nella lotta ai clan?. Lo scrive sui social Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: ?Ho lavorato con lui a Caivano per i progetti del Cis Terra dei Fuochi e conosco la passione e l’intelligenza che mette ogni giorno nella sua missione a fianco dei più deboli. Quelle del presidente De Luca non sono solo parole gratuite, squallide e offensive, rappresentano anche una pericolosa delegittimazione per un sacerdote costretto a vivere sotto scorta a causa delle minacce ricevute. De Luca è un rappresentante delle Istituzioni, ma troppo spesso se ne dimentica. Stavolta però ?conclude Carfagna- è più grave che mai?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.