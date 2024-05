Cannabis: Furfaro, ‘Governo fa chiudere 3.000 imprese e licenziare 15mila lavoratori’

MeteoWeb

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – ?L’ultima geniale idea del Governo Meloni? Parificare la cannabis light -che non ha nessun effetto drogante- a quella non light. Proprio così: poco fa con un emendamento al ddl sicurezza hanno vietato la coltivazione e la vendita di cannabis a basso contenuto di Thc. Sapete che significa? Che per provare a raccattare 4 voti alle Europee, chiuderanno 3.000 imprese e 15 mila lavoratori verranno licenziati. Lavoratori, tra l’altro, per la gran parte giovanissimi”. Così su X Marco Furfaro, responsabile Welfare e contrasto alle disuguaglianze nella segreteria Pd.

“E se non ci pensa lo Stato, ci penserà la mafia. Il commercio illegale dilagherà, i delinquenti brinderanno a champagne -aggiunge l’esponente Dem- mentre i lavoratori italiani saranno licenziati e le imprese oneste costrette a chiudere. Complimenti, Giorgia Meloni. Sempre dalla parte sbagliata della storia?.

