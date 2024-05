Casa: M5S, ‘più Salvini parla più si sente puzza di condono’

MeteoWeb

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Lo storytelling di Salvini sul fantomatico piano ‘Salva-casa’ ha del grottesco: ci rimanda a una visione fiabesca, citando ‘camerette’, ‘finestrelle’ e piccole irregolarità. Tutte cose che oggi possono essere sanate benissimo con le leggi attualmente in vigore. Purtroppo, più Salvini si espone su questo suo roboante piano, più si sente puzza di condono anche a distanza di chilometri”. Così in una i parlamentari M5S delle Commissioni Ambiente-Lavori Pubblici di Camera e Senato Ilaria Fontana, Patty L’Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi.

“Il governo Meloni, bisogna ricordarlo a chi fischietta facendo finta di nulla – incalzano -, ha tagliato i fondi del Pnrr destinati alla rigenerazione urbana. Quindi Salvini sta proponendo agli italiani del buon vino, dimenticando però che il suo governo ha sradicato la vite. Aspettiamo il testo con grande curiosità, certo è che i presupposti non sono proprio incoraggianti”.

