Cecchettin: procuratore Venezia, ‘Turetta ha diritto a difendersi, temo pressione mediatica’**

Venezia, 15 mag. – (Adnkronos) – Il procuratore di Venezia Bruno Cherchi appare preoccupato per l’eco mediatico che ha avuto il caso Turetta e sulle conseguenze che potrebbe avere in vista del processo al 22enne accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. “Bisogna considerare che in corte d’Assise la giuria è popolare” dice riferendosi alle possibili pressioni che l’opinione pubblica potrebbe esercitare “anche solo indirettamente”. “Pressioni che possono avere toccato Turetta che ha tutto il diritto di difendersi dalle accuse che gli vengono contestate quando saremo al processo” conclude Cherchi.

