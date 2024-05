Chico Forti: Della Vedova, ‘soddisfazione per trasferimento in Italia’

MeteoWeb

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il trasferimento in Italia di Chico Forti è fonte di grande soddisfazione. Una dimostrazione di come il ricorso al diritto internazionale, in questo caso la Convenzione di Strasburgo attivata nel 2019, è un processo lungo e complesso ma capace di rendere esigibili diritti universalmente riconosciuti. La forza, resistenza e tenacia di Chico sono stati giustamente ricompensati e oggi dobbiamo tutti essere sinceramente lieti per lui e la sua famiglia?. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

