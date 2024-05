Corruzione: Calenda, ‘Toti? Maggioranza si chieda se può governare in queste condizioni’

MeteoWeb

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Io non ho mai chiesto dimissioni per le inchieste, posso farle l’elenco di decine di governatori e centinaia di sindaci indagati, e che per questo si sono dimessi, e poi sono stati assolti. E’ la maggioranza che deve porsi la questione: Toti può governare in queste condizioni? Perché prima di tutto bisogna salvaguardare la Liguria”. Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda ai microfoni di Rtl 102.5. Per Calenda, la ‘falla’ del sistema è “il fatto che un concessionario di appalti pubblici possa finanziare poi i partiti, è patologico. Come se le società che fanno il ponte sullo stretto poi finanziano la Lega…”, dice il leader di Azione ricordando di aver presentato anche una pdl per vietarlo: “discipliniamoci, noi di Azione già lo facciamo”.

