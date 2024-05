Corruzione: Conte, ‘contaminazione politica-affari ci indigna, Toti lasci’

MeteoWeb

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Oggi Toti ha potuto spiegare le sue ragioni ma qui c’è un problema di fondo di contaminazione tra politica e affari che ci indigna”. Così Giuseppe Conte a Diritto e Rovescio su Rete4. Al di là della indagine, “Toti non può restare al suo posto. IO qui non faccio il processo a Toti, sto parlando del prestigio delle istituzioni e che quel modo di far politica è marcio. C’è una responsabilità politica che è distinta da quella penale”.

