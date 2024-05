Corruzione: pm Genova a lavoro su calendario testi, si valuta di ascoltare sindaco Bucci

MeteoWeb

Genova, 9 mag. (Adnkronos) – Sono giorni intensi in procura a Genova dopo l’inchiesta che ha provocato un terremoto politico in regione e che ha portato all’arresto (domiciliari) per corruzione del governatore ligure Giovanni Toti. Se da un lato il gip Paola Faggioni prosegue con gli interrogatori di garanzia nei confronti delle persone colpite da misure cautelare, i magistrati titolari del fascicolo stanno stilando il loro calendario per rafforzare l’ipotesi accusatoria messa nero su bianco in ben 1300 pagine.

In particolare, da quanto si apprende, sarà necessario sentire alcune delle persone tirate in ballo da diversi protagonisti dell’indagine, ma anche chi ha avuto un ruolo nelle delibere che hanno portato a scelte, talvolta contestate, sul fronte degli interessi portuali. I testimoni saranno convocati nelle prossime settimane e si valuta l’ipotesi di sentire il sindaco di Genova Marco Bucci scomodato in alcune intercettazioni riportate nel provvedimento del gip.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.