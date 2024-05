Corruzione: Salvini, ‘Toti? Spero dimostri innocenza e no ripercussioni su lavori pubblici’

MeteoWeb

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Spero che le iniziative della magistratura non abbiano conseguenze su alcuni lavori fondamentali. Abbiamo investito miliardi in Liguria, dal terzo valico alla diga, e la Liguria rappresenta un modello di efficienza come abbiamo dimostrato dopo il crollo del ponte Morandi. Quanto a Giovanni, spero possa dimostrare la propria innocenza”. Così il vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un’intervista al Giornale.

