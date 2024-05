Difesa: Crosetto, ‘Italia da sola non potrebbe difendersi da attacchi come a Ucraina o Israele’**

MeteoWeb

Milano, 10 mag. (Adnkronos) – “Non penso esista un futuro senza Nato. L’Italia da sola non potrebbe difendersi, se dovessimo subire un attacco come quello dell’Ucraina non avremmo potuto difenderci e se avessimo subito come quello di Israele durato sei ore, non saremmo riusciti a fermare tutti i missili che Israele è riuscita a fermare”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso dell’evento ‘La visione lombarda per il futuro dell’Europa’ organizzato da Confindustria Lombardia.

“Non per colpa di qualcuno, ma perché negli ultimi 40 anni pensavamo di non aver bisogno della Difesa, che le guerre non esistessero più, che ogni investimento nella Difesa fosse uno spreco. Siamo precipitati in un mondo completamente diverso – ha sottolineato Crosetto – non destinato a tornare indietro come nulla fosse successo, un mondo dove stanno cambiando gli equilibri, quelli nati dopo la II guerra mondiale sono messi in discussione. Si sta affacciando un nuovo modo di dirimere le controversie e se mi interessi ti invado. Non solo: ti faccio una guerra che non è solo quella dei carrarmati, è ibrida, partendo dalla disinformazione all’uso degli houthi per attaccare i trasporti occidentali”.

E ha aggiunto: “Siamo in grado di arrivare al 2% in tempi brevi come ci chiede la Nato? No, perché abbiamo questo debito pubblico, questa spesa pubblica, perché non c’é abbastanza consapevolezza a livello politico per togliere la polemica su temi cruciali. Ci dovremmo arrivare nel più breve tempo possibile; la difesa è la garanzia perché tutto il resto esista”.

