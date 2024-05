Energia, Iacono (Engie): “La transizione è una responsabilità collettiva”

MeteoWeb

Roma, 8 mag. ?(Adnkronos) – “La transizione energetica è una responsabilità collettiva?. Così Monica Iacono, Ceo di Engie Italia, in occasione dell?evento ?La Transizione Efficiente: nuove soluzioni per l?energia del futuro?, che si è tenuto oggi a Roma. ?Nessuno ? ha continuato Iacono ? dice che sia facile da raggiungere ma, dobbiamo essere tutti d?accordo sul fatto che sia una sfida necessaria?. ?Tutto ciò che dobbiamo fare ? ha precisato Iacono ? è renderla un?opportunità?.

“Per noi di Engie – ha aggiunto – è un impegno quotidiano che sentiamo verso le future generazioni?. ?Per favorire la transizione energetica ? ha sottolineato la Ceo di Engie – è necessario accelerare attraverso lo stanziamento di investimenti?. E ha concluso: ?Noi di Engie abbiamo deciso di puntare sulla transizione energetica perché siamo convinti che questa sarà anche un?opportunità di crescita

