Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Un solo Stato non può bloccare decisioni su cui tutti gli altri Paesi dell’Unione europea sono d’accordo: il diritto di veto va superato. Per un?Europa che funzioni meglio?. Così su Facebook Stefano Bonaccini, presidente del Pd e candidato per il Pd capolista alle europee nella circoscrizione Nord Ovest.

