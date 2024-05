Europee: Conte, ‘Meloni attacca me e M5S ma poi evita confronto tv’

MeteoWeb

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Meloni ha fatto di tutto per evitarmi, io ero d’accordo a un confronto tra tutti i leader. Meloni è ossessionata: è sempre un attacco personale a me al M5S. Non si capisce perché poi evita un confronto tv con me”. Così Giuseppe Conte a Diritto e Rovescio su Rete4. “Io un confronto allargato con tutti i leader sono sempre disponibile a farlo. L’importante ci siano parità di condizioni per tutti, si tratta di una elezione proporzionale”.

