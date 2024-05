Europee: Conte, salario minimo e reddito cittadinanza non sono un miraggio

MeteoWeb

Catania , 30 mag. – (Adnkronos) – “Salario minimo e reddito di cittadinanza non sono un miraggio perché, se i cittadini ci daranno fiducia, noi in Europa porteremo queste battaglie e rinforzeremo la direttiva sul salario minimo in modo da imporla a questo governo nazionale e alla Meloni, che ha schiaffeggiato quattro milioni di lavoratrici e lavoratori sottopagati”. Così ai giornalisti a Catania il leader del M5S Giuseppe Conte. “A livello europeo inoltre – aggiunge l?ex premier – porteremo un reddito di cittadinanza europeo schiaffeggiando qui un governo nazionale che ha voltato le spalle facendo lievitare il numero dei poveri assoluti in Italia?. ?Siamo – conclude – a 5 milioni e 700 mila cittadini che sono in povertà assoluta. Un record storico”.

