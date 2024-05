Europee: Faraone, ‘Agcom blocca duello Schlein-Meloni, arroganza non paga’

MeteoWeb

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “L?arroganza non paga, Agcom blocca il confronto che Pd e Fdi si erano organizzati da Bruno Vespa. In pratica Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sarebbero incontrate per spiegare ai telespettatori quello che non avrebbero fatto al Parlamento Europeo. Visto che entrambe, se elette, si dimetteranno. Un classico caso di pubblicità ingannevole”. Così Davide Faraone, capogruppo Iv alla Camera, su twitter.

