Europee: Fratoianni domani con Rackete a Milano, poi in Liguria

MeteoWeb

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – ‘Per un?Europa libera, giusta e sostenibile’ è il titolo della manifestazione pubblica che si svolgerà a Milano domani mattina 19 maggio 2024 alle ore 11 presso il Teatro del Buratto (Via G. Bovio 5). Intervengono Carola Rackete, Roberto Salis e Nicola Fratoianni. Modera l?incontro la giornalista Federica Venni. È previsto un punto stampa prima dell?inizio della manifestazione alle ore 10.30 sempre al Teatro del Buratto. La manifestazione sarà in diretta webtv sulle pagine Facebook di Sinistra Italiana e di Nicola Fratoianni.

Nel pomeriggio di domenica Fratoianni poi si trasferirà in Liguria, dove alle ore 16.30 sarà a Rapallo, al chiosco della musica, insieme ai candidati rossoverdi al parlamento europeo Simona Cosso e Daniele Cicala e al candidato sindaco Francesco Angiolani. Quindi alle ore 18.30 Fratoianni e Simona Cosso terranno un comizio a Genova in via Cairoli adiacenze piazza della Meridiana. Infine lunedi mattina 20 maggio alle ore 11 conferenza stampa a Genova, presso il workspace 4Business viale Brigata Bisagno, 2a, per la presentazione della proposta di legge con le modifiche al finanziamento privato alla politica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.