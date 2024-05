Europee: Meloni, ‘campagna Fdi su Scurati? Non è offensiva, vedo 2 pesi e 2 misure’

MeteoWeb

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Le card social dei giovani di FdI che in vista delle Europee coinvolgono personaggi come Antonio Scurati “non le trovo offensive, ma penso che si usino due pesi e due misure: da una parte ci sono insulti pesantissimi, vignette molto insultanti, particolarmente sulla sottoscritta”, mentre “il dibattito è libero per tutti. Dire che qualcuno ci rimane male se io vado bene alle elezioni, non toglie niente a nessuno”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Milano con Maurizio Belpietro per il ‘Giorno de La Verità’, spiegando che si tratta di “campagne di comunicazione dei ragazzi Atreju, che si sa sono abbastanza irriverenti”.

