MeteoWeb

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Video della premier Giorgia Meloni su X in vista della chiusura della campagna elettorale di Fdi per le elezioni europee. La presidente del Consiglio e leader di Fratelli di Italia dà appuntamento ai suoi follower sabato 1º giugno, dalle ore 14, in Piazza del Popolo a Roma: “vi aspetto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.