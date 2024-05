Europee: Paita, ‘Cecilia Strada per patrimoniale? Pd aiuta Meloni’

MeteoWeb

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – ?Il Pd torna alla carica con uno dei suoi cavalli di battaglia: aumentare le tasse. Un?autentica ossessione che più che altro sembra essere una sorta di punizione per gli italiani?. Lo dice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e candidata al Parlamento europeo nel Collegio Nord Ovest.

?Stavolta tocca Cecilia Strada, candidata con Elly Schlein al Parlamento europeo, proporre una patrimoniale per chiedere i soldi, come dice lei, a chi ce li ha ? prosegue Paita -. Un tempo il governo del Pd abbassava le tasse al ceto medio e, senza mettere le mani in tasca a nessuno, creava posti di lavoro e rilanciava l?Italia, adesso sono tornati i tempi dell?infelice slogan anche i ricchi piangano. Siamo sicuri che le dichiarazioni di Strada faranno felice Giorgia Meloni che con un?opposizione del genere resterà salda al suo posto a lungo?.

