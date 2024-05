Europee: Schlein, ‘difesa sanità, salario minimo, diritti nostre priorità’

MeteoWeb

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Siamo in giro per l’Italia su alcune battaglie fondamentali per i cittadini e la prima è la difesa della sanità pubblica dai tagli che sta facendo Meloni e che noi non accettiamo”. Così Elly Schelin a Livorno. “La difesa della sanità, partiamo da qui, dai fondamentali”.

“La seconda questione è il salario minimo: noi andiamo avanti, anche se la destra volta la faccia dall’altra parte. E’ per 3 milioni di lavoratori che portiamo avanti questa battaglia: sotto i 9 euro non è lavoro, è sfruttamento e non può essere legale”.

Chiedo a questa destra ma se una persona ha un contratto di un mese come fa a costruirsi il futuro? Come fa a costruire una famiglia? Non una famiglia normale come dicono loro che poi non ne hanno una, ma tutte le famiglie”.

