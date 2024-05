Eurovision: manifestanti nella sede tv contro partecipazione Israele

MeteoWeb

Helsinki, 11 mag. (Adnkronos) – Un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della televisione finlandese Yle a Pasila, Helsinki, per chiedere che l’emittente boicotti la finale dell’Eurovision Song Contest perché Israele sta partecipando alla competizione. I manifestanti hanno gridato slogan nell’atrio di Yle, riporta sul proprio sito la stessa tv.

In un comunicato stampa, i manifestanti affermano che Israele, grazie all’Eurovision, ha una vetrina per ripulire la propria immagine.

