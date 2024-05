Falcone: Schlein oggi in Sicilia, sarà a corteo in ricordo strage Capaci

MeteoWeb

Rom, 23 mag. (Adnkronos) – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si sta recando in Sicilia. Alle 16,15 sarà a Palermo dove parteciperà al corteo unitario in ricordo della strage di Capaci (Piazza Pretoria davanti alla facoltà di giurisprudenza).

Successivamente parteciperà ad un incontro nel quartiere Borgo Nuovo con gli operatori impegnati nella lotta contro il fenomeno della dispersione scolastica, questione centrale anche nella lotta alla mafia. Alle 17,30 sempre a Palermo in Via Notarbartolo, sarà all?albero Falcone dove alle 17,58 sarà osservato un minuto di silenzio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.