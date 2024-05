Farnesina: Cirielli in Kirghizistan per incontri istituzionali e collettività italiana

MeteoWeb

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, ha appena concluso una visita di lavoro in Kirghizistan, svolta su invito dell?omologo kirghiso Aibek Moldogaziev. Lo scrive in una nota la Farnesina. Nel corso della visita, il vice Ministro ha incontrato, oltre a Moldogaziev, il ministro degli Affari Esteri Jeenbek Kulubaev, il primo vice presidente del Consiglio dei Ministri Adylbek Kasymaliev e il vice presidente del Parlamento Nurlanbek Azygaliev.

Nel corso dei vari incontri è stato confermato l?eccellente stato delle relazioni bilaterali tra Italia e Kirghizistan ed è stata riaffermata l’importanza per l?Italia delle relazioni con gli Stati dell?Asia Centrale. Discusso anche l?approfondimento della cooperazione in ambito economico, culturale e consolare, oltre ai principali temi geopolitici e internazionali. Nell?ambito della visita, il vice ministro Cirielli ha anche avuto l?occasione di incontrare alcuni esponenti della comunità italiana presente a Biskek.

