Germania: Oktoberfest vieta ‘L’Amour Toujours’ dopo video giovani estrema destra**

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Gli organizzatori dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera, famoso in tutto il mondo, non permetteranno che la canzone “L’Amour Toujours” del dj Gigi D’Agostino venga suonata al celebre festival della birra. Il divieto avviene dopo una serie di incidenti in cui la folla in Germania ha cantato cori di estrema destra sulla melodia del celebre brano pop. “Vogliamo vietarlo e io lo vieterò”, ha detto lunedì alla Dpa il direttore dell’Oktoberfest Clemens Baumgärtner, riferendosi alla canzone di Gigi D’Agostino.

“Non c’è posto per tutte quelle stupidaggini di destra alla Wiesn”, ha aggiunto il direttore, riferendosi al quartiere fieristico Theresienweise dove ogni anno si tiene l’Oktoberfest. La canzone in sé non contiene alcun contenuto estremista di destra, ma negli ultimi mesi in Germania ha assunto “connotazioni estremiste di destra molto chiare”, ha detto Baumgärtner. Diversi episodi che hanno riguardato canti razzisti sulle note della canzone hanno causato indignazione in Germania nei giorni scorsi, dopo che i video sono diventati virali online. Anche la polizia di diversi Länder tedeschi ha avviato indagini penali per sospetto di “incitamento all’odio”.

Un video diventato virale sui social di giovani in festa fuori da un pub sull’elegante ed esclusiva isola di Sylt, nel Mare del Nord, che gridano: “Fuori gli stranieri – Germania ai tedeschi” sulle note del brano ha suscitato condanne e titoli sui media a livello nazionale. Baumgärtner ha affermato che il regolamento dell’Oktoberfest ha permesso loro di vietare particolari slogan o contenuti del festival, che ha descritto come “spensierato e bello” e che accoglie molti ospiti stranieri. Gli slogan di destra sono stati impediti in passato e non dovrebbero verificarsi nemmeno in futuro, ha affermato Baumgärtner: “La Wiesn è apolitica”. L’Oktoberfest è particolarmente noto a livello internazionale per l’enorme quantità di birra consumata dai partecipanti durante il festival, molti dei quali indossano abiti tradizionali bavaresi appositamente per l’evento.

