Giornalisti: Conte, ‘no carcere, solidarietà a cronista de ‘Il Giornale”

MeteoWeb

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Pasquale Napolitano è un giornalista de ?Il Giornale? che ho avuto modo di conoscere per i suoi retroscena mai teneri con il Movimento 5 Stelle e anche per il suo lavoro giornalistico fra territorio e siti di informazione online. Mi preoccupa fortemente apprendere oggi di una condanna addirittura al carcere per la vicenda collegata a un suo articolo su un sito online. Gli esprimo la mia solidarietà. Non ho letto l’articolo in questione, ma non è questo il punto. Ritengo il carcere per i giornalisti qualcosa di totalmente inaccettabile. Per questo contrastiamo le proposte di parlamentari di maggioranza e non solo che continuano ad andare in questa direzione”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte sui social.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.