Giornalisti: Fratoianni, ‘3 fermati per ore a Roma, intimidazione verso stampa”

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “È accaduto di nuovo. Dopo l?episodio di Messina e quello di Padova, oggi a Roma a 3 giornalisti (collaboratori del Fatto Quotidiano, del Corriere della Sera e un free lance) che stavano seguendo un?azione del movimento Ultima Generazione è stato impedito di poter svolgere la propria attività. Nonostante si fossero identificati sono stati bloccati e portati in un commissariato della Capitale, perquisiti e fermati per due ore. È un comportamento delle forze dell?ordine ormai insostenibile e che deve avere risposte chiare dai vertici della questura di Roma e del Viminale e da parte del governo”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Queste azioni assolutamente ingiustificate e dal sapore intimidatorio nei confronti della stampa – prosegue il leader di SI – non possono essere tollerate in uno Stato democratico, e devo cessare. Presenteremo un?interrogazione parlamentare al governo sulla vicenda, con la speranza che non venga ripetuto in futuro questo copione e che da parte di tutte le forze politiche vi sia una presa di posizione unanime a difesa della libertà di stampa perché il livello di tollerabilità è ormai ampiamente superato. E non permetteremo a questa destra al governo – conclude Fratoianni – di considerare i giornalisti che fanno il proprio lavoro i criminali del futuro”.

