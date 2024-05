Governo: Conte, ‘Lollobrigida? Non possiamo far ridere mondo in momento drammatico’**

MeteoWeb

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Non possiamo far ridere il mondo in un momento così drammatico. Non può essere questa l’Italia. Mentre rischiamo la Terza Guerra Mondiale e in Medio Oriente è in atto un massacro noi al Governo abbiamo questi ‘patrioti’, che anziché impegnarsi e battersi su tavoli politici, credono di poter risolvere tutto su tavole ben imbandite. Se vuole Meloni faccia le cene conviviali in famiglia fra amici e cognati, ma basta con questo spettacolo nelle Istituzioni. Siamo a un bivio: c’è un gesto potentissimo che possiamo fare per farci sentire. Votiamo per cambiare”. Così Giuseppe Conte sui social postando un articolo sulle parole del ministro Francesco Lollobrigida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.