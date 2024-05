Governo: Foti (Fdi), ‘De Luca ha imparato educazione da Conte, o viceversa?’

MeteoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Ci piacerebbe sapere se, quanto a educazione, De Luca ha imparato da Conte, leader del partito nato dal ‘vaff…’, o viceversa. In ogni caso le valutazioni riferite a Giorgia Meloni consigliano una forbita lettura di quel Galateo di Monsignor della Casa che pure sarà vecchio, ma è sempre valido. Quanto a identità, sarebbe curioso sapere se mai ne hanno avuta una politica. E così, mentre l’autoironia del presidente del Consiglio ha mandato in frantumi le manie di protagonismo macchiettistico del governatore campano, la riqualificazione e la presenza del Governo a Caivano stanno spazzando via anni di degrado in una delle zone dimenticate dallo Stato e dalle istituzioni locali”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Altro che passerelle politiche: De Luca, ormai parodia di se stesso, prenda esempio dal presidente Meloni, sia a livello di simpatia personale che di serietà e affidabilità politica”, conclude Foti.

