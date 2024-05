MeteoWeb

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Male non fare, paura non avere. La possibilità di un rinvio a giudizio è un?accusa. Sono confidente che questo non succederà”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, a Giù la maschera su Radio1 Rai, sulla possibilità di dimissioni in caso di un suo rinvio a giudizio.

