Infortuni: cade da lucernario e precipita per 5 metri nel varesotto, grave operaio 56enne

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da lucernario su alcuni scatoloni all’interno di un magazzino. E’ accaduto poco dopo le 12 ad Origgio, nel varesotto.

L’uomo, impiegato in una azienda del settore tessile, è caduto da un’altezza di circa 5 metri, riportando traumi al torace, al bacino e a un braccio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como. Sul posto anche i tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.

