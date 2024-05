Iran, incidente per elicottero presidente Raisi. “La sua vita è in pericolo”

MeteoWeb

Teheran, 19 mag. (Adnkronos) – “Atterraggio difficile” in Iran per l’elicottero a bordo del quale si trovava il presidente Ebrahim Raisi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato, Raisi era in volo nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale quando si è verificato l’incidente nei pressi di Jolfa, al confine con l’Azerbaigian, dove il presidente aveva inaugurato questa mattina una diga insieme al leader azero Ilham Aliyev.

Le vite del presidente iraniano Ibrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian “sono a rischio”, ha detto una fonte iraniana alla Reuters, rilanciata dai principali media internazionali. Le informazioni che arrivano, ha spiegato, sono “molto preoccupanti”.

Con Raisi viaggiavano oltre al ministro degli Esteri, l’imam della moschea di Tabriz e altri alti funzionari del governo. L’elicottero faceva parte di un convoglio di tre elicotteri e gli altri due sono arrivati a destinazione.

Il luogo dell’incidente è stato individuato, scrive l’agenzia di stampa Tasnim, si trova nei pressi del villaggio di Uzi, nella foresta di Arasbaran, nella provincia dell’est Azerbaigian. Quaranta team di risposta rapida sono impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso, ha reso noto il capo della Mezzaluna rossa iraniana, Hossein Kolivand, spiegando che le condizioni meteo sono proibitive, ma “stiamo facendo ogni sforzo per condurre le azioni necessarie”. L’agenzia di stampa Mehr riferisce che si stanno utilizzando anche droni per localizzare il velivolo.

L’agenzia Irna cita le testimonianze dei villaggi della zona che hanno detto che sono state sentite voci nell’area.

“In condizioni meteo avverse e in una zona dell’incidente impervia, i soccorritori stanno ancora conducendo le operazioni di ricerca e soccorso”, ha scritto su X il portavoce del governo iraniano, Ali Bahadori Jahromi, aggiungendo che “il vice presidente esecutivo Mohammad Mokhber e altri membri del governo sono partiti per Tabriz”, riferendosi al capoluogo dell’Azerbaigian orientale dove si è verificato l’incidente.

“Ora siamo nell’area e tutte le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca”, ha detto il ministro della Sanità, Bahram Eynollahi, ribadendo che la ricerca dell’elicottero a bordo del quale viaggiava il presidente Raisi è difficile a causa della nebbia. “Abbiamo allestito tutte le strutture sanitarie, abbiamo dispiegato le unità mediche di emergenza, chirurgiche e le ambulanze”, ha aggiunto.

Dopo l’incidente il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, sta partecipando a un incontro d’emergenza con il Consiglio di sicurezza nazionale.

L’agenzia di stampa Fars ha chiesto di “pregare” per Raisi.

L’agenzia di stampa iraniana Mehr, riferisce la Tass, ha annullato le news secondo cui Raisi avrebbe ripreso il viaggio via terra.

“Alcune delle persone a bordo dell’elicottero del presidente Raisi sono riuscite a mettersi in contatto con il quartier generale, alimentando le speranze che l’incidente possa essersi concluso senza vittime”, ha riferito l’agenzia Tasnim su X, ripresa dalla Cnn, precisando che quindi le persone a bordo dell’elicottero hanno potuto lanciare un messaggio di emergenza.

