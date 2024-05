Italia-Irlanda: Mattarella, ‘inaugurazione Parco Italia suggello profondo legame’

MeteoWeb

Dublino, 19 mag. (Adnkronos) – “L?Irlanda è testimone di quanto il rispetto dei diritti umani e civili, dei diritti dei popoli, dell?aspirazione alla pace siano condizioni essenziali per l?umanità. È sulla condivisione di questi valori che si fonda l?antica amicizia tra i nostri popoli. È per aggiungere un ulteriore tassello al mosaico di relazioni che nei secoli siamo andati costruendo che nasce questa mia visita: a 70 anni dal suo acquisto come residenza dell?ambasciatore italiano a Dublino, LucanHouse, dimora settecentesca di ispirazione palladiana sul fiume Liffey, viene ceduta alla Contea di Dublino Sud che la aprirà al pubblico come parco e centro culturale”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo offerto dal Presidente d?Irlanda, Michael D. Higgins.

“Insieme alla residenza, la Contea -ha ricordato il Capo dello Stato- ha acquisito le sculture della mostra ?Pascolando a Lucan? promossa dalla nostra ambasciata con l?artista Davide Rivalta e con la Galleria nazionale di Arte moderna e contemporanea a Roma. Come Lei ricorderà signor Presidente anche il cortile d?onore del Quirinale ospita due splendidi leoni di Rivalta. Possiamo cosi immaginare che le bufale di bronzo di Dublino, animale migrante scelto dall?artista in memoria della storia dei nostri popoli, resteranno in un dialogo perpetuo con i leoni del Quirinale, a testimonianza non solo della vicinanza tra i nostri due Paesi, ma anche della nostra personale amicizia, nata sin dal nostro primo incontro nel 2015 e per la quale Le sono profondamente grato”.

“Inaugurare insieme, domani, questo spazio pubblico, che è destinato a mantenere vivo non solo il ricordo, ma il profondo legame che continua a unire l?Irlanda e la Repubblica italiana, anche attraverso il nome scelto ?Parco Italia?, è per me motivo di grande emozione”.

