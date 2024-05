Italia-Lettonia, Mattarella incontra Presidente Rinkevics, ‘concreta e crescente amicizia’

MeteoWeb

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Per la nostra Repubblica è un onore averla qui a Roma e per me un privilegio poter dialogare con lei e di vederla nuovamente dopo il nostro incontro per il Gruppo Arraiolos a Porto. Abbiamo un rapporto di grande collaborazione, di concreta, crescente amicizia. Siamo lietissimi della sua presenza e ricordo di essere venuto a Riga per il centenario dell’indipendenza e ricordo l’accoglienza che ho ricevuto e sono giornate che non dimentico”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale l’omologo della Lettonia Edgars Rinkevics.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.