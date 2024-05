Lavoro: Bonaccini, ‘Pd ha sua autonomia, ognuno libero di firmare o no referendun Cgil’**

MeteoWeb

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Un partito non può schiacciarsi su una mobilitazione legittima di un sindacato. Noi abbiamo la nostra autonomia, ognuno è libero di andare a firmare o no, come ha detto la segretaria. Stiamo facendo una battaglia per il salario unico legale, una grande conquista, sulla quale sono d’accordo tutte le opposizioni. Sul tema del referendum chi vuole firmare, legittimante, lo fa. Chi non vuole, legittimamente, lo fa. Io non ho firmato quei quesiti, anche se su un paio sto riflettendoci seriamente”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, a In mezz’ora, sul referendum della Cgil sul Jobs Act.

