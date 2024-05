Lavoro: Meloni, ‘voto su occupazione mio più grande orgoglio’

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Io la cosa di cui vado più orgogliosa in assoluto sono i dati sull’occupazione. Il fatto che noi abbiamo avuto 600mila lavoratori in più, il record storico dell’occupazione, del numero di occupati, dei contratti stabili, dell’aumento dell’occupazione femminile…”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nell’intervista a Skuola.net che sarà online dalle 14.

“Sulla famiglia abbiamo molto lavorato – rivendica -, per aiutare soprattutto la libertà di poter crescere dei figli, di aiutare le mamme a non dover scegliere tra mettere al mondo un bambino e poter avere un posto di lavoro. Ci siamo concentrati molto su questo, dall’assegno unico ai congedi parentali. Poi tutto il lavoro che abbiamo fatto sugli asili sia un altro segnale, per i genitori e per i figli che possono avere condizioni di vita migliori”.

Anche il voto agli studenti fuorisede per le Europee “è un’altra piccola grande cosa, però di segnale per gli studenti, che non dovranno tornare a casa per votare. Votare è un diritto e, quindi, i ragazzi potranno votare comodamente dove stanno facendo l’università”. Se ne parlava da anni, “alla fine l’abbiamo fatta. Sono stata molto contenta, pure una delle poche cose su cui c’è stato consenso unanime che con questo governo non è una cosa facile. Bisogna procedere anche per le altre”.

