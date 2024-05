Lavoro: Scotto, ‘Meloni rivendica rinnovo contratti? Quali? Tutto fermo da mesi’

MeteoWeb

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – ?Giorgia Meloni da Trento rivendica i risultati sul lavoro e sui salari. Dice no al salario minimo perché indebolirebbe la contrattazione collettiva, di cui parla da perfetta neofita della materia. E dice perfino che ha rinnovato i contratti a differenza di chi l?ha preceduto. Peccato che quello sul pubblico impiego 2022-2024 di cui dovrebbe occuparsi direttamente il suo governo sta ancora lì fermo”. Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.

” Ci sono tavoli aperti da mesi su sanità, enti locali e forze dell?ordine che non si chiudono per la ristrettezza delle risorse messe in rapporto all?aumento del costo della vita. Quindi, la Presidente del Consiglio prima di rivendicare risultati guardi bene ai ritardi che sta accumulando. E che sta riguardando la vita di milioni di dipendenti pubblici. Oltre che di lavoratori poveri che aspettano un salario minimo sotto il quale non è dignitoso lavorare?.

