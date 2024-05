Mafia: Dalla Chiesa, ‘vogliono distruggere Mori per visibilità e odio’

MeteoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Non si smentisce mai, la Procura di Firenze. Continua a gettare fango su un uomo, come il generale Mori, che ciclicamente viene messo sotto accusa per reati orribili -nemmeno fosse Toto? Rina- per i quali viene regolarmente assolto. Ma che questi signori vogliono per forza sia colpevole di vilipendio alla divisa che lui ha indossato, con lealtà, per tutta la vita. Non si distrugge così, per visibilità e odio ideologico -ormai l?hanno capito tutti- una carriera di chi è stato un vero servitore dello Stato?. Lo afferma Rita dalla Chies, vicecapogruppo di Forza Italia alla camera.

?Lo stanno massacrando un?altra volta, è inaccettabile. Ma capisco -aggiunge- che alla Procura di Firenze i valori di un Carabiniere e il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica possano sembrare valori di serie B. A proposito: visto che il nome del generale Mori viene sbattuto regolarmente sui giornali, calpestando la sua dignità di uomo delle Istituzioni, potremmo sapere il nome di questi signori che si nascondono dietro ?la procura di Firenze??.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.