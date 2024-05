Maltempo: a Monza ordinanza sindaco sospende mercati del giovedì

MeteoWeb

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Anche a Monza prosegue il monitoraggio del fiume Lambro: in via precauzionale il sindaco Paolo Pilotto ha firmato un’ordinanza per sospendere i mercati cittadini del giovedì, previsti per domani in piazza Cambiaghi e in piazza Trento e Trieste.

Nel frattempo si sta continuando a seguire l’evolversi dell’emergenza, partecipando ai lavori del Coc, il centro operativo comunale allestito in sala Giunta. In un post pubblicato sulle sue pagine social, il sindaco ha invitato la cittadinanza a mettersi in viaggio in auto solo in caso di necessità.

Dopo le 21, fa sapere poi Pilotto, dopo il culmine di piena, in base alle condizioni del Lambro e agli sviluppi della situazione meteo, verranno assunte le decisioni in merito alle attività scolastiche di domani. Gli aggiornamenti, assicura, saranno pubblicati costantemente online, anche a tarda ora, sul sito del Comune di Monza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.